İlk kez Akit duyurmuştu! Konyaspor, Farouk Miya'yı açıkladı
Yeni Akit'in günler öncesinden özel haber olarak duyurduğu transfer gerçekleşti. Konyaspor, Farouk Miya ile anlaşma sağladı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:00
İlk kez Yeni Akit spor servisinin duyurduğu 'Konyaspor'dan Faoruk Miya hamlesi' haberinin ardından Konyaspor resmi sitesinden Ugandalı yıldız futbolcu Faoruk Miya ile anlaşma sağladığını açıkladı.
İşte Yeni Akit'in günler öncesinde duyurduğu o haber;
https://www.yeniakit.com.tr/haber/konyaspordan-farouk-miya-hamlesi-888461.html
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