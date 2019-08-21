İlk kez Akit duyurmuştu! Konyaspor, Farouk Miya'yı açıkladı Yeni Akit'in günler öncesinden özel haber olarak duyurduğu transfer gerçekleşti. Konyaspor, Farouk Miya ile anlaşma sağladı.

İlk kez Yeni Akit spor servisinin duyurduğu 'Konyaspor'dan Faoruk Miya hamlesi' haberinin ardından Konyaspor resmi sitesinden Ugandalı yıldız futbolcu Faoruk Miya ile anlaşma sağladığını açıkladı. İşte Yeni Akit'in günler öncesinde duyurduğu o haber; https://www.yeniakit.com.tr/haber/konyaspordan-farouk-miya-hamlesi-888461.html

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