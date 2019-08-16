Konyaspor'dan Farouk Miya hamlesi Transfer girişimlerini hızlandıran Konyaspor, Ugandalı yıldız Farouk Miya için harekete geçti.

Yeniakit.com.tr- Transfer çalışmalarını hızlandıran Konyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Yeşil beyazlı kurmaylar Hırvatistan takımlarından Gorica'da top koşturan 21 yaşındaki Ugandalı yıldız Farouk Miya için nabız yokladığı iddia edildi. Öte yandan Hırvat kulübünün yüksek bir bonservis bedeli istediği öğrenildi. Miya'nın Hırvat ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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