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İlk karşılaşma sosyal medyada! "Benimle icraat yarıştırma Eko"

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın öncesi komedyen İsmail Baki ikiliyi taklit ettiği bir video yayınladı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:28

23 Haziran seçimi öncesi Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile CHP, İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu bu akşam saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecek. Ortak yayını gazeteci İsmail Küçükkaya yönetecek.

"Benimle icraat yarıştırma Eko"

İki ismin katılacağı oturum öncesi komedyen İsmail Baki, Yıldırım ve İmamoğlu’nun taklidini yaptığı bir video yaptı. Saat 12.00’de Youtube’den yayınlanacak olan videoda iki ismin mizahi kapışması yer alırken Yıldırım’ın İmamoğlu’na “Benimle icraat yarıştirma Eko” demesi beğeni topladı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:28
  1. Binali Yıldırım
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. canlı yayın
  4. İsmail Küçükkaya
  5. İsmail Baki

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