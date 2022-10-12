İlk kar düştü, uyarılar peş peşe geldi! Tarih verildi

Prof. Dr. Orhan Şen, "La Nila'lı bir yıl olacak" deyip Türkiye'ye ilk kar yağışının ne zaman yağacağı ile ilgili tarih verdi. Öte yandan 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika tüm detaylar...

Türkiye'nin çatısında kar yağışı başladı. Meteoroloji ve uzmanlardan kar yağışı ile ilgili açıklamalar geldi. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. İşte kar yağışı ile ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, "La Nila'lı bir yıl olacak" deyip Türkiye'ye ilk kar yağışının ne zaman yağacağı ile ilgili tarih verdi.

Ekim ayının gelişi ile birlikte soğuklar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'ye ilk kar yağışının ne zaman geleceği ile ilgili tarih verdi. Prof. Şen, "La Nila'lı bir yıl olacak" deyip 2023'ün ilk 3 ayına dikkat çekti. İşte kar yağışının geleceği tarih...

Ekim ve Kasım ayları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Eylül ayının bitmesi ve ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı.

Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de bu sonbahar Ekim ve Kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen" Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.

İlk kar yağı ne zaman olacak?

Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle Ocak, Şubat ve Mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı; "Aralık batı bölgelerde sonbahar havasında, Doğuda ise kışın başları gibi

Çok soğuk yok. Ocak Şubat Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. Sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak 2023'ün ilk 3 ayı."

"Bu sene La Nila'lı bir yıl olacak"

Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak.

La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün bulutların tamamıyla çekilmesi ile zirveye yağan kar yağışı ortaya çıktı.