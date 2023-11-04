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Gündem İlk ifadesi ortaya çıktı! Dilan Polat sorgu odasında bakın ne yaptı
Gündem

İlk ifadesi ortaya çıktı! Dilan Polat sorgu odasında bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 12:20:00 - 2023-11-04 12:28:23

Engin Polat ve eşi Dilan Polat’a yönelik yürütülen soruşturmada çiftin emniyette polise verdiği ilk ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'ın sorgu boyunca ağlayarak ifade verdiği öğrenilirken çift, aylık gelirlerinin 150 - 200 bin arasında olduğunu söyledi. Engin Polat ise üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

Dilan Polat ve Engin Polat’a yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 24 kişinin 18’i sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24’ünü gözaltına almıştı.

Mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat’a şirketlerle ilgili yöneltilen sorulara çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Dilan Polat sorgu boyunca ağladığı bilgisine ulaşılırken ikamet değişikliğiyle ilgili soruya, “Çocukların okulu için yaptık" dediği, ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Polat çifti, aylık gelir sorusuna 150 - 200 bin lira geliri olduğunu ifade ederken, Engin Polat üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

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Yorumlar

Vatandaş rıza

Şu karıyı milletin gözüne gözüne soktukça o para kazanıyor. Bunu biliyorsun değil mi akit..
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