İlk idmanında sakatlanan Vieira, sahalara dönüyor Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine dönen Hugo Vieira, yeşil sahalara dönmeye hazır.

Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine dönen Hugo Vieira, yeşil sahalara dönmeye hazır.

DG Sivasspor yaklaşık 3 ay önce Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Büyük umutlarla transfer edilen futbolcu çıktığı ilk idmanında sakatlanınca ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı. Ülkesinde tedavisi süren Vieira paylaştığı sosyal medya görüntüleri ile yeşil sahalara dönmeye hazır olduğunu gösterdi. Sosyal medya paylaşımında başarılı futbolcunun sağlığının ve performansının iyi olduğu görülüyor.

Vieria’nın Sivasspor’a dönüp dönmeyeceği konusunda ise şu anda bir kesinlik yok.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.