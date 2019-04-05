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İlk icraatı makam kapısını söktürmek oldu

YOZGAT (İHA) – Yozgat’ın Uzunlu beldesinde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP’li Okan Yaşar Elbaşı’nın ilk icraatı makam kapısını söktürmek oldu.

05 Nisan 2019 Cuma 00:06
İlk icraatı makam kapısını söktürmek oldu

YOZGAT (İHA) – Yozgat’ın Uzunlu beldesinde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP’li Okan Yaşar Elbaşı’nın ilk icraatı makam kapısını söktürmek oldu. Başkanlık makamının halkın makamı olduğunu söyleyen Başkan Elbaşı, “Her vatandaşımız belediyemize gelip derdini rahatça anlatabilecek” dedi.


10 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüten Turan Koç’u 15 oy farkıyla geride bırakan Okan Yaşar Elbaşı, verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktürdü. Boğazlıyan Adalet Sarayı’na gelerek Seçim İşleri ve Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Ramazanoğlu’nun elinden mazbatasını alan Elbaşı, daha sonra partililer ve hemşerileriyle birlikte Uzunlu’ya hareket etti. Belediye binası önünde yüzlerce Uzunlu halkı tarafından karşılanan Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, makam odasına giderek kapalı konumda olan kapıyı yerinden sökerek aşağıya taşıttı. Elbaşı, “Hiçbir hemşerimizle bizim gizlimiz saklımız yok, olmayacakta. Bizler Uzunlu halkımızın sorun ve ihtiyaçları için buradayız. Her vatandaşımız belediyemize gelip derdini rahatça anlatabilir. Burada ben yok biz varız. Bugüne geldiğimiz gibi gönül bağımız olan herkesle birlikte daha fazla çalışacağız. Başarılı olmak, beldemize daha fazla hizmet etmek, yeni yatırımlarla buluşturmak zorundayız. Gece demeden, gündüz demeden çalışamaya devam edeceğiz” dedi.


Seçim kampanyası döneminde seçmenlere söz verdiği gibi makam odasının kapısını söktürdüğünü ifade eden Başkan Elbaşı, “Bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok, bir insan abisinin, akrabasının evine nasıl gidiyorsa Belediye makamına da öyle geleceksiniz’ dedik. Belediye’ye gelen bizi burada görecekler. ‘Bu söz Okan Yaşar Elbaşı sözüdür’ dedik. Allah’a çok şükür birinci sözümüzü yerine getirdik. Başkan Elbaşı, “Arkadaşlar burası bundan sonra sizin” diyerek büyük alkış alırken, daha sonra hayırlı uğurlu olsun için gelen hemşerilerinin tebriklerini kabul etti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 00:06
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