İlk hasadını gerçekleştirdi! Ünlü oyuncu yeni hayatını paylaştı
Ünlü oyuncu Timur Acar, Bursa İznik'te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı. Şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe yeni bir döneme adım atan Acar, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Oyuncu Timur Acar, bu kez canlandırdığı rollerle değil doğayla iç içe yaşam tercihiyle gündem oldu.
Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı. İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.