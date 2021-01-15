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Yaşam İlk hangi meslek grupları aşılanacak?
Yaşam

İlk hangi meslek grupları aşılanacak?

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Meslek ve yaş gruplarına göre aşılamanın yapılacağı Bakan Koca tarafından duyurulmuştu ancak ilk detaylı aşı takvimi bugün belli oldu. Peki, İlk hangi meslek grupları aşılanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:07:00 -
İlk hangi meslek grupları aşılanacak?

Sağlık Bakanlığı’ndan son dakika aşı öncelikli meslek grupları açıklaması geldi. Peki, aşıda öncelikli meslekler ve yaş grupları hangileri, ilk kimler aşı olacak? 

İlk hangi meslek grupları aşılanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulanacak meslek grupları açıklandı. Aşı uygulanacak grup sıralaması tablosu covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre 1. aşamada:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

3.aşamada:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

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