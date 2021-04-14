İlk gün hepsi 'ben yazdım' diyordu: Darbe imalı bildirinin sorumluluğundan kaçan kaçana!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren amiral eskilerinden Ergun Mengi de sorumluluktan kaçmak için kırk takla attı.

'Ben yazdım' diyenlerin hepsinden geri vites!

Gözaltı sürecinde sağlık sorunlarını öne sürerek, 'Bizi serbest bırakın' diye yalvaran amiral eskileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında verdikleri ifadelerde de 'geri vites' yapmayı sürdürüyorlar. İlk gün 'Ben yazdım' diye birbiri ile yarışan amiral eskileri, bugün de sorumluluktan kaçmak için birbiri ile yarışıyor.

'Taslak metni ben yazdığım için bu metinde üzerime kaldı'

Soruşturma kapsamında ifade veren amiral eskilerinden Ergun Mengi, iddialara göre, "WhatsApp grubunda girdiler, çıktılar oldu. İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin benim üzerime kaldı. Başka bir deyişle; bu metnin de daktilo memurluğu benim görevim gibi oldu." dedi.

'Benim metnim değil'

"Ben konusu sadece Montrö olan bir metin kaleme aldım." diyen Mengi, "Kamuoyunda Montrö Sözleşmesi'ne yönelik olumsuz algı oluşturabilecek gelişmeler nedeniyle denizci hassasiyeti kapsamında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi, egemenliğimizin sağlanması, bu antlaşma sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar, 2'nci Dünya Savaşı'nda bu anlaşma sayesinde tarafsız kalışımız, Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılıp egemenliğin sadece bize bırakılması konusunda uzunca bir metin hazırladım. Bunu da mensubu olduğum WhatsApp grubuna sunduğumuzda beğenenler de oldu beğenmeyenler de." ifadelerini kullandı. Hazırladığı metnin 'taslak' olduğunu, ikinci metnin değiştirildiğini öne süren Ergun Mengi, şöyle devam etti:

'İkinci metnin daktilo memurluğu da üzerime kaldı'

"Daha sonra soruşturmaya konu olan açıklamayı dosya kapsamında da anlaşılacağı üzere emekli olan Feyyaz Öğütçü taslak metin olarak hazırladı. Bu metne de yine WhatsApp grubunda girdiler, çıktılar oldu. İlk Montrö konusunda taslağı ben hazırladığım için ikinci hazırlanan bu metin benim üzerime kaldı. Başka bir deyişle; bu metnin de daktilo memurluğu benim görevim gibi oldu. Yine dosyadan da açıkça anlaşıldığı ve sübuta erdiği üzere ikinci metne de birtakım girdiler oldu. Bunları WhatsApp grubundaki herkes fikrini beyan ederek yapmıştır. Ben de bu katkılar çerçevesinde taslağı kişisel bilgisayarım üzerinden her defasında güncelledim. Ancak metne ilave edilen başlık ve içeriğindeki bütün ibareler katılımcıların katkısı ile olmuştur."