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İlk fiyatı 99 bin 900 lira! Yeni KIA Ceed Türkiye’de

Güney Koreli otomotiv devi KIA, markanın Avrupa’da tasarlanan ilk modeli olan Ceed’in üçüncü neslini Türkiye’de satışa sundu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:55
İlk fiyatı 99 bin 900 lira! Yeni KIA Ceed Türkiye’de

Güney Koreli otomotiv devi KIA, markanın Avrupa’da tasarlanan ilk modeli olan Ceed’in üçüncü neslini Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA; yeni ve dinamik tasarıma sahip, konforu, kullanışlılığı ve güvenliği artarak yenilikçi teknolojiler sunan Ceed ile otomotiv pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

C segmentinin en yenisi

136 beygirlik güç üreten 1.6 litre dizel motora ek olarak, yeni 1,4 litre T-GDI benzinli motor alternatifiyle de satışa sunulan Yeni KIA Ceed, 5 yıl veya 150 bin km garantisiyle KIA yetkili satıcılarında yerini aldı. Yeni KIA Ceed, olgun ve dinamik yeni tasarımı, yenilikçi gelişmiş teknolojileri ve daha keyifli sürüş özellikleriyle KIA’nın C-segmentindeki varlığını güçlendiriyor.

13 yıllık serüven

İlk olarak 2006 yılının Aralık ayında üretilen Ceed, seri üretime başlanan ilk günden bu yana yaklaşık 1,3 milyon satış adedine ulaştı. Üçüncü nesil tasarımıyla birlikte ismi de Ceed olarak değişen araç (eski adı Cee’d), Avrupa yollarında görmeye alıştığımız tasarımıyla dikkat çekiyor. 2012 ile 2018 yılları arasında üretimde olan ikinci nesilden toplam 640.000 adet üretilen Ceed’in yeni nesliyle birlikte, KIA’nın Avrupa satışlarının daha da artması ve markanın pazardaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor.

Üretim merkezi Slovakya

KIA’nın Franfurkt’taki Ar-Ge üssünde tasarlanan Yeni KIA Ceed, Sportage ile birlikte Slovakya’daki tesislerinde üretiliyor. Yeni KIA Ceed ile ilgili değerlendirmede bulunan KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “On yıldan fazla süredir satışta olan KIA Ceed, markanın istikrarlı büyümesini desteklemeye devam ediyor. Önceki nesil gibi, yeni nesil de müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda özel olarak tasarlandı ve geliştirildi. 2006 yılından bu yana 1,3 milyon adedin üzerinde Ceed üretildi ve yeni nesil kullanıcıların önceki nesiller boyunca sevdiği her şey Yeni Ceed’de yine bulunuyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 10:55
  1. KIA
  2. Yeni KIA Ceed
  3. Ar-Ge
  4. KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel
  5. Anadolu Grubu

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