"İlk Evim İlk İşyerim Projesi"nde ilk etapta yapılacak arsa ile iş yerlerinin illere göre sayıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından TOKİ eliyle yapılacak, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin sosyal konut ayağından sonra "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyalarının detaylarını açıkladı.

Buna göre elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 29 ilde 1 milyon konut arsası sunulacak.

"İlk Evim Arsa" kampanyası kapsamındaki 1 milyon konut arsasının illere göre dağılımı şöyle:

"Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50, Amasya 2 bin, Ankara 100 bin, Antalya 23 bin, Artvin 1000, Aydın 7 bin, Balıkesir 20 bin, Bilecik 3 bin 900, Bingöl 8 bin, Bitlis 5 bin 500, Bolu 1750, Burdur 4 bin 500, Bursa 13 bin, Çanakkale 9 bin, Çankırı 7 bin 500, Çorum 13 bin, Denizli 16 bin, Diyarbakır 30 bin, Edirne 8 bin, Elazığ 17 bin 500, Erzincan 6 bin 500, Erzurum 17 bin 500, Eskişehir 28 bin, Gaziantep 45 bin, Giresun 2 bin, Gümüşhane 750, Hakkari 4 bin 200, Hatay 25 bin, Isparta 6 bin 750, Mersin 7 bin, İstanbul 50 bin, İzmir 25 bin, Kars 6 bin 500, Kastamonu 1750, Kayseri 25 bin, Kırklareli 11 bin, Kırşehir 12 bin 500, Kocaeli 1500, Konya 55 bin, Kütahya 12 bin, Malatya 12 bin 500, Manisa 18 bin, Kahramanmaraş 12 bin 500, Mardin 17 bin 500, Muğla 5 bin 500, Muş 5 bin 500, Nevşehir 12 bin 500, Niğde 10 bin, Ordu 1500, Rize 300, Sakarya 11 bin, Samsun 5 bin, Siirt 5 bin, Sinop 1000, Sivas 13 bin 500, Tekirdağ 17 bin, Tokat 3 bin, Trabzon 500, Tunceli 1250, Şanlıurfa 40 bin, Uşak 6 bin, Van 26 bin 700, Yozgat 7 bin, Zonguldak 2 bin, Aksaray 10 bin, Bayburt 900, Karaman 14 bin, Kırıkkale 7 bin, Batman 9 bin, Şırnak 8 bin 550, Bartın 250, Ardahan 2 bin 200, Iğdır 3 bin 500, Yalova 1500, Karabük 4 bin, Kilis 3 bin, Osmaniye 6 bin 500, Düzce 1500."

"İlk İş Yerim" kampanyasında ilk etapta 10 bin iş yerinin temeli atılacak

"İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında da 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor. İlk etapta temeli atılacak 10 bin iş yerinin illere göre dağılımı ise şöyle:

"Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."

Başvuru şartları

"İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarılan proje kapsamında satışa sunulacak altyapılı arsalar ile "İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Arsalar için e-Devlet ve Ziraat Bankası şubelerinden, iş yerleri için ise e-Devlet üzerinden veya il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde Ziraat Bankası şubelerinden başvurulabilecek.

Satışa çıkacak arsalar elektrik, su ve kanalizasyon altyapıları tamamlanmış, imar planlı ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak, arsanın bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı bulunmak, arsanın büyükşehir merkez ilçelerin birinde bulunması durumunda merkez ilçelerden herhangi birisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor.

Ayrıca aylık gelirin 16 bin liranın altında olması, arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerisinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmaması, TOKİ'nin uygulamalarından daha önce faydalanılmaması şartları aranıyor.

İş yerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ'nin başlattığı "İlk İş Yerim" kampanyasından mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyelerinin, vergi mükellefi esnafın ve ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanların uygun peşinat ve ödeme koşullarıyla faydalandırılması planlanıyor.

Esnafa yönelik 29 ilde oluşturulacak iş yerlerindeki 10 bin iş yeri için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuracaklar için projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şartları aranıyor.

Başvuracaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt belgesi, vergi levhası ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu gibi belgelerden biri istenecek.

İş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde iş yeri olmaması da gerekiyor.

Satışa sunulan arsa ve iş yerlerinin detaylı listesine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.