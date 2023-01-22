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Ekonomi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde sona doğru! 64 şehrin kuraları tamamlandı
Ekonomi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde sona doğru! 64 şehrin kuraları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilde kura çekimi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 17:28:00 -
"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde sona doğru! 64 şehrin kuraları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilde kura çekimi tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi.

Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategori olmak üzere toplam 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu.

7. etap sosyal konut kura çekilişi yarın başlayacak

Bursa'da yarın başlayacak olan kura çekilişinin 28 Ocak'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 7'nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."

Proje kapsamında, tüm şehirlerdeki 250 bin sosyal konutun mart ayına kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

 

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