İlk elektrikli uçan taksi test edildi

Alman kuruluşu Volocopter, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, dünyanın ilk hava taksisini ürettiklerini açıklamıştı. Siyah ve beyaz tasarımıyla dikkat çeken ve iki adet yolcu kapasitesine sahip VoloCity isimli uçan taksi, Helsinki havaalanında başarıyla test edildi.

Tamamen elektrikle çalışan uçan taksi, tıpkı bir helikopter gibi dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyor. Üzerinde 18 adet pervanesi bulunan VoloCity, uçuş esnasında dengeyi sağlamak için üzerinde bir de dengeleyici barındırıyor.

Şehir içinde kullanılacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni uçan taksi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 35 kilometre menzile kadar yolcu taşıyabiliyor. Bu menzil ilk başlarda size biraz düşük gelse de uçan taksinin amacının, şehir içi yolcu taşımacılığı olduğunu hatırlatalım.

VoloCity ile yolculuk yapmak ise sandığınız kadar tehlikeli değil. Araç, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın uyguladığı yerel güvenlik standartlarının tamamını karşılıyor. Bu nedenle tamamen yasal olarak yolcu taşımacılığı yapacak bu yeni hava aracı, gerekli altyapıların sağlanmasından sonra hizmet vermeye başlayacak.