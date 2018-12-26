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İlk dişler de önemli

İlk dişler için “nasıl olsa dökülecek” diye düşünmemelisiniz.

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:10
İlk dişler de önemli


Genellikle kalıcı olmadığı gerekçesiyle süt dişlerine gerekli bakım ve tedavi uygulanmayabiliyor. Oysa bu dönemde yaşanacak sorunlar, ileriki yaşlarda beklenilmeyen ve çözümü çok güç sorunlara yol açabilir. Bebeğinizin ilk dişlerine iyi bakmanız onun gelecekteki ağız sağlığını olumlu yönde etkileyeceğinden dişleri çıkmaya başladığı andan itibaren gazlı bez ve pamuk yardımı ile temizlemeye başlamalısınız.

Anne sütünün de şekerli olması sebebiyle gece bebeğinizi emzirdikten sonra dişlerini temizlemelisiniz. Bunlar sağlıklı dişler için bilmeniz gerekenlerden bazıları.

Gece yatmadan önce ya da uyku sırasında bebek anne sütü ya da biberon emerse süt ağızda birikerek “biberon çürükleri”ne yol açabilir.

İstatistiklere göre, 6 yaş dişleri olarak tanımlanan ilk sürekli dişler, en fazla çürüyenler. Bu yüzden de bakımı ve sağlığı için daha büyük özen gösterilmesi gerekir.

Bebeğinizin ilk dişleri, besinleri tam olarak çiğneme ve sindirmenin yanı sıra; onun büyümesinde, düzgün konuşma yeteneğinin gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Süt dişlerinin altında gelişmekte olan sürekli dişlerin doğru yerlerinde konumlanabilmesi için, süt dişlerinin onlar gelene kadar bu yerleri koruması gerekir.

Süt dişlerinin çıkması genellikle bebeğinizin 6 aylıkken başlayarak, 2,5 yaşında, alt ve üst çenede 10’ardan (20) tane olarak tamamlanır. Çocuğunuz 6 yaşına kadar bu dişlerle yaşar. Sonrasında ise 6 yaş dişleri olarak adlandırılan kalıcı dişleri çıkmaya başlar.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:12
  1. diş çıkarma
  2. bebek
  3. ilk dişler

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