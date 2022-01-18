‘İlk’ dediği şey ‘son’ rezil oluşu oldu! Tunç Soyer’in Türkiye’den haberi yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından, ‘’Türkiye'de ilk kez Visa işbirliğiyle ulaşımda kredi, banka ve ön ödemeli kart ile ödeme dönemini başlatıyoruz. Uygulamamız havalimanı otobüslerinde başladı. Yaz aylarına kadar tüm toplu ulaşım ağımıza yayacağız.’’ paylaşımına, AK Parti İzmir’den cevap geldi.

"Soyer, dünyadan bi haber!"

AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, Başkan Soyer’e, ‘’CHP’li Soyer, dünyadan bi haber! Ulaşımda, banka kartlarıyla ödeme sistemini ‘Türkiye’de ilk’ olarak duyuracak kadar uzak memlekete! Sistem; 2013’de AK Partili Konya ve 2017’de Kocaeli Belediyelerince çoktan uygulanmaya başlandı oysa! Neyse ki tarih ve icraat belgeyle konuşuyor!’’ diyerek tepki gösterdi.

AK Parti İzmir Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Sefa Şahin ise, "Daha önce sosyal medya hesabından kendi kendini öven Tunç Soyer, şimdi de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2013'te hayata geçirdiği projeye, Türkiye'de ilk diye, tanıtım yapıyor. AK belediyeleri her zaman arkadan takip eden CHP'li belediyeler içinde ilk olabilirsiniz, itirazımız yok’’ ifadelerini kullandı.