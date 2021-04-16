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Ekonomi İlk çeyrekte 80 ülkeye antepfıstığı sattık
Ekonomi

İlk çeyrekte 80 ülkeye antepfıstığı sattık

Türkiye’den ilk 3 ayda 80 ülkeye 3 bin 394 ton antepfıstığı satıldı karşılığında 36 milyon 845 bin dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:22:00 -
İlk çeyrekte 80 ülkeye antepfıstığı sattık

İhracatta ilk sırayı 661 bin tonla İtalya aldı. Bu ülkeyi 629 bin tonla Almanya ve 254 bin tonla İsrail izledi. Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, ihracat başarılarının devam edeceğini dile getirdi. Kızıldemir, “2021 yılının ilk üç ayındaki ihracat rakamlarının yüksek olması sevindirici, inşallah yıl sonuna kadar bu rekor düzeye ulaşır” diye konuştu.

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