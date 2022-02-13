Her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok kişi cemrenin ne zaman düşeceğini araştırmaya başladı. ilk cemre nereye düşer?

İlk cemre ne zaman düşer? Cemre düştü mü 2022

Şubat ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk cemrenin ne zaman düşeceği araştırılmaya başlandı. Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.