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İlk bin ihracatçı arasında Gaziantep’ten 61 firma yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten Türkiye’nin en büyük bin ihracatçı listesinde 61 firmanın yer aldığını belirterek, “TİM ilk bin listesinde yer alan firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:53
İlk bin ihracatçı arasında Gaziantep’ten 61 firma yer aldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten Türkiye’nin en büyük bin ihracatçı listesinde 61 firmanın yer aldığını belirterek, “TİM ilk bin listesinde yer alan firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Adnan Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Türkiye’nin İlk bin İhracatçı Firması” araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre Gaziantepli ihracatçıların Türkiye ihracatının yüzde 3,5’ini tek başına gerçekleştirdiğini kaydederek, Gaziantep’in iller bazında ise 5. sırada yer aldığını söyledi.


Ünverdi, Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret Anonim Şirketi’nin, Meyve ve Sebze Mamulleri sektöründe Türkiye’nin ihracat lideri olduğunu belirterek, Altunkaya Şirketler Grubu’nun ayrıca bir gurur yaşattığını kaydetti.


Önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarı taşımak için gayret göstereceklerini dile getirirken Ünverdi, “Küresel rekabet ve yaşanan gerilimler nedeniyle 2018 yılı kolay bir yıl olmadı. Yaşanan bütün güçlüklere rağmen Gaziantepli sanayiciler olarak gece gündüz demeden çalıştık ve üretmeye devam ettik. Gaziantep olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 5 ayında da geçtiğimiz yılın ilk 5 ayına göre Gaziantep’ten yüzde 11,2 artışla 3 milyar 183 milyon 315 bin dolar ihracat yaptık. İnanıyorum ki yıl sonunda ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre daha da yukarı taşıyacağız. Biz ülkemize örnek olamaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz” dedi.


İhracatı ve ihracatçı firma sayısını arttırmanın yolunun katma değerli ürün ihraç etmekten geçtiğinin altını çizen Ünverdi, “Katma değerli ürünlerin üretildiği en önemli sektörler arasında savunma sanayi ve medikal sektörleri yer alıyor. Gaziantep Sanayi Odası olarak bu alanlarda çalışmalar yapıyor, projeler geliştiriyoruz. İnşallah bu alanlarda yapılacak üretimler sonucunda ihracat birim fiyatımız da artacak. Üniversite-Sanayi işbirliğinde, Gaziantep Sanayi Odası, SANKO Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) ve Gaziantep Üniversitesi ile Sanayi Odamız işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Ticaret Elçileri Projemiz ihracatımıza önemli katkılarda bulunacak. Bu duygularla azimle çalışan, katma değer üreten, ihracat yapan, adımızı dünyaya duyuran, ekonominin bel kemiği firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:53
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