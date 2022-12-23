İlk adımı Prens Selman atmıştı! Suudilerden şaşkına çeviren Türkiye kararı

2021 Kasım’da Türkiye’ye yalnızca 932 Suudi turist gelirken, 2022 Kasım’da bu sayı 65 bin 339’a çıktı. 2022 Ocak-Kasım aralığında Türkiye’ye gelen Suudi turistlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönem aralığına göre neredeyse 5 kat artarak 460 bin 450 kişiye yükseldi. Bu artışta, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi etkili oldu.

Selman'ın ziyareti sonrası artmaya başladı

Türkiye’ye uygulanan ambargonun kaldırılması, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın haziran ayında Ankara’ya resmi ziyarette bulunmasının ardından gelen turistlerin sayısı da artmaya başladı. 2022 Haziran’da Türkiye’ye gelen Suudi turist sayısı 13 bin 346 iken, bu sayı temmuzda 110 bin 991 kişiye, ağustosta 140 bin 203 kişiye yükseldi. Bu sayı eylülde 68 bin 107 kişiye gerilese de bir önceki yılın eylül ayına göre bakıldığında sayının katlanarak arttığı görüldü. 2021 Eylül’de Türkiye’ye sadece 698 Suudi turist gelirken, 2022 Eylül’de bu sayı 68 bin kişiyi aşmış oldu. Aynı şekilde 2021 Ekim’de 874 olan Suudi turist sayısı, 2022 Ekim’de 56 bin kişiyi aştı. (Sözcü)