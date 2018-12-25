İlk 6 ayda sadece anne sütü verin

Bu dönemde onun yararlanabileceği tek besin anne sütü.. Suya dahi ihtiyacı yok.. Bu dönemde diğer gıdaların hiçbiri anne sütünün yerini tutamaz. Ancak 6 aydan sonra mutlaka uygun ek gıda başlayınız. Beraberinde bebeğiniz iki yaşına gelene kadar emziriniz. Hele hele ağız sütü olmazsa olmaz.. Bebek için o süt öylesine gerekli..

Bebeğinizi doğumdan hemen sonra, henüz çıplakken göğsünüze konmalıdır. Oluşacak ten, ısı, koku teması bebeğinizle aranızda müthiş bir “bağ” kurar.

Bebeğinizi yine doğumdan hemen sonra, bu mümkün değil ise en geç yarım saat içerisinde emzirmeye başlayınız. Bebeğin emmeye en istekli olduğu bu dönemdir. Yoksa bebek uzunca bir süre emmeye isteksizlik gösterecek ve ilk emzirme çok gecikecektir. Sezeryanla doğum yapan anneler ise kendilerine gelir gelmez hemşire yardımı ile bebeklerini emzirebilirler.

Bebeğinizi ilk defa emzirdiğinizde gelen süt (ağız) adı verilen koyu kıvamlı bir süt olup az miktardadır. Bu sütün yaradılış görevi bebeğinizi enfeksiyondan korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğu için bir damlasının dahi ziyan edilmemesi gerekir.

Sütünüzün bol olmasını sağlayan en önemli faktör bebeğinizin emmesidir. Bebeğiniz bir memeden ne kadar çok emerse o memede o kadar sütünüz olacaktır. Bebeğinizi anne memesini her aradığında gece veya gündüz sık sık emzirin. Emzirmek için onun ağlamaya başlamasını beklemeyin. Bebekle aynı odada yatmanız, onu, her istediğinde emzirmenizi ve böylece sütünüzün bol olmasını sağlar.

Bebeğinizi bir göğsünüzdeki süt bitene kadar aynı memeden emzirmelisiniz. Önce önsüt adı verilen bol sulu süt gelir. Emmeye devam ettikçe süt giderek koyulaşır ve bu sonsüt onun doymasını ve memeyi kendiliğinden bırakmasını sağlar. Onun için her öğünde tek bir memeden emziriniz. Bir sonraki öğünde ise diğer memeden emzirin. Aynı öğünde, her iki memeden de azar azar emzirilen bebekler yağlı sonsütü alamadıkları için doymazlar. Emzirmeden önce bebeğinize şekerli su veya süt gibi başka hiçbir şey vermeyiniz.

Reklamlara aldanmayın. Bebeğin bağışıklık sistemini anne sütünden daha iyi güçlendirecek bir besin yok!