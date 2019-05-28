İlk 500’de 11 Adana sanayi kuruluşu

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018 araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl 12 firma ile temsil edilen Adana’dan bu yıl 11 sanayi kuruluşu İSO 500 sıralamasına girdi.

TÜPRAŞ’ın bu yıl da birinci olduğu Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 sıralamasında, Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 77, Temsa Ulaşım Araçları 192, Beyteks Tekstil 277, Akyem Adana Yem 293, Elita Gıda 313, Güney Çelik Hasır ve Demir 334, Adana Çimento 353, Bossa 372, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 383, Amylum Nişasta 387 ve Gürsoy Yem 454. sırada yer aldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, İSO ilk 500’de yer alan firma sayısının 12’ten 11’e gerilediğini, bu durumun güçlü ve köklü sanayi geçmişine sahip Adana’nın potansiyelini yansıtmadığını söyledi. Kıvanç, “2018 yılının zorlu ve mücadele içerisinde geçti. Seçim süreci, komşu ülkelerde ve önemli ihraç pazarlarında yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomide görülen belirsizlik ortamı, tüm sanayiciler için önemli bir sınav niteliğindeydi. Artık önümüze bakmalı ekonomiyi gündemin en öncelikli konusu haline getirmeli. İstihdam yaratan kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, yapısal reformları uygulamaya koymalıyız” dedi.

İlk 500’de 6 firmanın üst sıralara yükseldiğini, 4 firmanın gerilediğini, 1 firmanın liste dışı kalırken, bir firmanın listeye dahil olduğunu belirten Kıvanç, "Sanayiciler olarak, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı önceliklerimizdir. Üretim, yeni yatırım ve ihracat yapma, istihdam yaratma isteklerimizi güçlü biçimde koruyor, ilimiz ve ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine canla başla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Zorlu süreci temkinli ve cesur hareket ederek iyi yönetme başarısı gösterip Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda listeye giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum.Gelecekte 10’lu 20’li rakamlardan ziyade 50’li rakamları telaffuz etmeyi, çok daha fazla Adana sanayi firmasının, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında kendine yer bulmasını ümit ediyorum" diye konuştu.