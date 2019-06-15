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İlk 5 ayda üretim yüzde 12, ihracat yüzde 7 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre, ilk 5 ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:31
İlk 5 ayda üretim yüzde 12, ihracat yüzde 7 azaldı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre, ilk 5 ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 625 bin 946 adet, otomobil üretimi ise 418 bin 626 adet düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, otomobil üretimi ise yüzde 11 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 625 bin 946 adet, otomobil üretimi ise 418 bin 626 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet seviyesinde kaldı. Otomobil pazarı da yüzde 49 oranında azalarak 120 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 14, ağır ticari araç grubunda yüzde 30, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde azaldı. 2018 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 54, hafif ticari araç pazarı yüzde 53 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 60 azaldı. Yılın ilk 5 aylık döneminde üretim artışı gösteren araç grupları minibüs ve otobüs oldu. Ocak-Mayıs döneminde hem minibüs hem de otobüs üretimi yüzde 9 artış kaydetti.



Üretimin yüzde 86’sı ihraç edildi!


2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde 356 bin 200 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 86’sını oluşturan 537 bin 889 adet taşıt ihraç edildi. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2018 yılına göre yüzde 21 artarak 6 bin 530 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde tutar bazında toplam ihracat, 2018 yılına göre yüzde 6 oranında azaldı ve 13,4 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 11,8 milyar euro olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:31
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