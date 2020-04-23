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Aktüel

Ilısu Barajı'nda ilk türbin test amaçlı döndürüldü

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı: - "(Ilısu Barajı ve HES Projesi) Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkemizin dördüncü büyük barajıdır"

2020-04-23 19:55:07 -
Ilısu Barajı'nda ilk türbin test amaçlı döndürüldü

BATMAN (AA) - Yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nda TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla ilk türbin test amaçlı döndürüldü.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yaptığı açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli yatırım projelerinden biri olduğunu söyledi.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı'nın yılda yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini belirten Kösalı, şöyle konuştu:

"Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkemizin dördüncü büyük barajıdır. Baraj gölü 115 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Türbinlerin kuru testleri tamamlanmış olup birinci üniteden başlamak üzere ıslak testlere başlanılmıştır. TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde Ilısu Barajı ve HES Projesinde 204 MW kapasiteli 6 türbinden birincisini devreye alma testlerinin en önemli kilometre taşı olarak ilk döndürülmesi (first run) yapılmıştır."


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