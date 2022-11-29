İlişkiye girdikleri binanın altında kaldılar! Allah, böyle cezalarını verdi

Cinsel ilişkiye girdikleri sırada çöken binanın altında kalan eskort ve müşterisi öldü.

Nijerya'da geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay, polis kayıtlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme oturdu. İddiaya göre geçtiğimiz ay metruk bir binanın çökmesi sonucu içeriden çıplak olarak 1 kadın ve 1 erkeğin cansız bedenleri çıkarıldı.

Metruk bina eski otelmiş

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda binadan cansız bedeni çıkarılan kadının, bölgede de tanınan bir hayat kadını olduğu belirlendi. Yine polis kayıtlarından aktarılan bilgiye göre metruk binanın eski bir motel olduğu ve kadının müşterilerini sık sık bu binaya götürdüğü tespit edildi. Ancak binanın son günlerde dayanıksız hale gelmesinin ardından ikilinin üzerine yıkıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda metruk binanın içerisine hayat kadını tarafından yatak yerleştirildiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.