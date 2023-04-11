Ilımlı İslam savunucusu-LGBT dostu Fatma Yavuz, CHP'den aday olamayınca...

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. Geçtiğimiz pazar, partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu

İslam'a aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine ''Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum: Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur! İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim'' demişti.

"ARADA ÇAY İÇMEYE GELİRİM"

Yaptığı paylaşımlarla çok tartışılan Yavuz yaptığı yeni bir açıklamada CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yavuz açıklamasında şunları ifade etti:

''Bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum: Bir süredir yaşadığım süreç sonunda oluşan kanaatim odur ki CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor. Tercihlerine saygı duyuyor ve yolumu ayırıyorum. Arada çay içmeye gelirim. Sevgilerimle."

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