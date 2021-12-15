İlim yayma ödülleri 19 Aralık’ta sahiplerini bulacak

Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşecek ödül töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı. İki yılda bir gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri’nin ikincisinde ödülleri kazanan isimler, 19 Aralık gecesi açıklanacak. Ödül miktarları, Büyük Ödül için 600 bin TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödülleri için ise 200’er bin TL toplam 1 milyon TL olarak belirlendi.

Türkiye’nin ve özellikle bilim dünyasının merakla beklediği İlim Yayma Ödülleri’nin açıklanmasına günler kaldı. İlk olarak Mayıs 2017’de gündeme gelen İlim Yayma Ödülleri, aradan geçen 4 yılda Türkiye’nin saygın akademik ödülü olma yolundaki yapısını güçlendirerek yoluna devam ediyor. İki yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri’nin ikincisi 19 Aralık Pazar akşamı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Kapsamlı şekilde aylardır hazırlanılan 2021 İlim Yayma Ödülleri gecesine Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda seçkin konuk katılacak. Akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, İlim Yayma Ödülleri gecesinde Dolmabahçe Sarayı’nda olacak.

5 binin üzerinde başvuru yapıldı

Bu sene ikinci kez gerçekleşecek ödül programına gösterilen ilgi, İlim Yayma Ödülleri’ne olan güvenin ve inancın tam olarak sağlandığını ortaya koydu. 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam 5.021 kişi başvuru sistemine giriş yaptı. Bunlar arasında 159 üniversite ve 34 diğer kurum ve kuruluştan 428’i kadın, 683’ü erkek olmak üzere toplam 1111 başvuru tamamlandı. Tamamlanan başvurularda alınan temel eser türlerinde; Deneysel Araştırma, Tez, Kitap, Makale, Patent, Uygulama ve Ürün Geliştirme yer aldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin ileriye dönük daha da kalıcı hale gelebilmesi için araştırma alanlarının topluma mal olması gerektiğini söyledi.