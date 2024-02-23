İlim Yayma Cemiyeti'nin KOÇ'u ziyaretinde ortaya çıkmıştı! Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor

Vehbi Koç'un, o dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı olan, merhum Vehbi Bilimer'e gönderdiği mektubun yer aldığı bir tablo da torun Ali Koç'a hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yılları anlatmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Okul televizyonunda yayımlanan "Ben Öğrenciyken" adlı programda, çocukluk ve gençlik yıllarıyla öğrenim hayatına yönelik anılarını paylaşmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle ortaöğretimdeki yaşamım, bugünleri şekillendiren temel taşları oluşturdu. O dönemler olmamış olsaydı, bunlar olmazdı. O sosyal yaşam beni daha sonra siyasete taşıdı" ifadeleriyle geçmişinin kendisini gelecekte başarıya taşıdığını belirtmişti.

Harçlıkları kitap masraflarına yetmediğinden kartpostal sattı!

Erdoğan, yatılı okul yıllarında babasından aldığı harçlıkların kitap masraflarına yetmediğini, bu nedenle kartpostal satarak, yeni kitaplar için para kazandığını anlatmıştı.

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İmam hatip mezunu olması nedeniyle üniversiteye giriş hakkının bulunmadığını, bu nedenle Eyüp Lisesi'ni de bitirmek zorunda kaldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, "Biz mücadelenin içinden geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Erdoğan, o günlere baktığında "iyi ki yapmışım" dediği şeyi ise şöyle anlatmıştı:

"Sosyal yaşamı o yıllarda tatmış birisi olarak bundan çok mutluyum. Yani asosyal birisi olmadım. Gerek sosyal hareketlerin içerisinde aktif olmak, gerek siyaseti o yıllardan itibaren yakından takip etmek, bunları artı değerler olarak görüyorum. Özellikle ortaöğretimdeki yaşamım bugünleri şekillendiren temel taşları oluşturdu. O dönemler olmamış olsaydı, bunlar olmazdı. O sosyal yaşam beni daha sonra siyasete taşıdı. Siyasette de ondan sonrası devam etti."