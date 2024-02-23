  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de çekilen yapımların sayısında büyük artış: Ersoy: Yeni projelerle Türkiye’ye geliyorlar

Elon Musk, XMail gelmekte diyerek dünyaya duyurdu! Google'a rakip oluyor, plan sundu! Yeniden gündem oldu!

Türkiye'de yeni balık fosili keşfedildi: Adıyaman’da vatandaş fark etti! 15 milyon yıllık olduğu tahmin edildi!

İngilizler Türkiye'de altın keşfetti! Yerin altından resmen fışkırıyor, daha da derine inecekler

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci’den Akit Medya Grubu’na ziyaret: O gemide biz de olacağız

İlk yarış için Bahreyn'den yeni bir hamle daha: kanalizasyonlar, betonla doldurulacak! Resmen açıklandı

"Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyoruz" diyerek duyurdular! Havacılık devi iflas etti

Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası

Atatürksüz sahaya çıkmayan Dursun Özbek'in Galatasaray'ı bu pankartın önünde neden oynadınız? 'Çek aslanı, Türk etine aç'
Siyaset İlim Yayma Cemiyeti'nin KOÇ'u ziyaretinde ortaya çıkmıştı! Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor
Siyaset

İlim Yayma Cemiyeti'nin KOÇ'u ziyaretinde ortaya çıkmıştı! Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-23 22:54:00 - 2024-02-23 23:28:12
İlim Yayma Cemiyeti'nin KOÇ'u ziyaretinde ortaya çıkmıştı! Erdoğan o yılları bakın nasıl anlatıyor

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün'ün, Ali Koç'a hediye ettiği tablo ve belgeyle, Vehbi Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatılı kaldığı İmam Hatip Ortaokulu'nda iftar yemeği verdiği öğrenildi.

Vehbi Koç'un, o dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı olan, merhum Vehbi Bilimer'e gönderdiği mektubun yer aldığı bir tablo da torun Ali Koç'a hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yılları anlatmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Okul televizyonunda yayımlanan "Ben Öğrenciyken" adlı programda, çocukluk ve gençlik yıllarıyla öğrenim hayatına yönelik anılarını paylaşmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle ortaöğretimdeki yaşamım, bugünleri şekillendiren temel taşları oluşturdu. O dönemler olmamış olsaydı, bunlar olmazdı. O sosyal yaşam beni daha sonra siyasete taşıdı" ifadeleriyle geçmişinin kendisini gelecekte başarıya taşıdığını belirtmişti.

Harçlıkları kitap masraflarına yetmediğinden kartpostal sattı!

Erdoğan, yatılı okul yıllarında babasından aldığı harçlıkların kitap masraflarına yetmediğini, bu nedenle kartpostal satarak, yeni kitaplar için para kazandığını anlatmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmam hatip mezunu olması nedeniyle üniversiteye giriş hakkının bulunmadığını, bu nedenle Eyüp Lisesi'ni de bitirmek zorunda kaldığını ifade eden Başbakan Erdoğan, "Biz mücadelenin içinden geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Erdoğan, o günlere baktığında "iyi ki yapmışım" dediği şeyi ise şöyle anlatmıştı:

"Sosyal yaşamı o yıllarda tatmış birisi olarak bundan çok mutluyum. Yani asosyal birisi olmadım. Gerek sosyal hareketlerin içerisinde aktif olmak, gerek siyaseti o yıllardan itibaren yakından takip etmek, bunları artı değerler olarak görüyorum. Özellikle ortaöğretimdeki yaşamım bugünleri şekillendiren temel taşları oluşturdu. O dönemler olmamış olsaydı, bunlar olmazdı. O sosyal yaşam beni daha sonra siyasete taşıdı. Siyasette de ondan sonrası devam etti."

Ali Koç fark etmeden itiraf etti! Fazla gol yediğinizde can alıyor: İşte bu haber gündemi altüst eder!
Ali Koç fark etmeden itiraf etti! Fazla gol yediğinizde can alıyor: İşte bu haber gündemi altüst eder!

Spor

Ali Koç fark etmeden itiraf etti! Fazla gol yediğinizde can alıyor: İşte bu haber gündemi altüst eder!

Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı
Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı

Ekonomi

Riyad’da Mustafa Kemal şovu yapan Ali Koç duysun! Suudi Arabistan'da ihracat yüzde yüz arttı

Buket Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü diye Ümit Kocasakal çıldırdı
Buket Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü diye Ümit Kocasakal çıldırdı

Medya

Buket Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü diye Ümit Kocasakal çıldırdı

İlim Yayma'nın KOÇ'u ziyaretiyle ortaya çıkan gerçek!
İlim Yayma'nın KOÇ'u ziyaretiyle ortaya çıkan gerçek!

Gündem

İlim Yayma'nın KOÇ'u ziyaretiyle ortaya çıkan gerçek!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23