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Gündem İlim Yayma Cemiyetinin "Hasan Bozkurt Hoca"sı vefat etti
Gündem

İlim Yayma Cemiyetinin "Hasan Bozkurt Hoca"sı vefat etti

İlim Yayma Cemiyeti Hacı Fahri Kiğılı Erkek Öğrenci Yurdu ile Fethiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda uzun süre idarecilik yapan Hasan Bozkurt, 84 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:46:00 -
İlim Yayma Cemiyetinin "Hasan Bozkurt Hoca"sı vefat etti

Hasan Bozkurt, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Köyü'nde 1937'de dünyaya geldi.

İlkokulu köyünde tamamlayan Bozkurt, Silifke Ortaokulu'ndayken yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle okul hayatına bir süre ara verdi. Tarsus Kur'an Kursu'nda eğitimine devam eden Bozkurt, 1960'ta Gaziosmanpaşa'da Hacı Fahri Kiğılı'nın yönettiği Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı.

Dörtyol Camisi, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi ve öğrenci yurdunun yapımında yer alan Bozkurt, İlim Yayma Cemiyeti Hacı Fahri Kiğılı Erkek Öğrenci Yurdu'nda ve Fethiye Erkek Öğrenci Yurdu'nda uzun yıllar idarecilik yaptı.

İlim Yayma Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 84 yaşında vefat eden Hasan Bozkurt, Güzeloluk Köyü'nde toprağa verildi.

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