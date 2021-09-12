Ilık suya limon eklerseniz... Bu sıkıntıya birebir!

Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak isimlendirilir. Mideden gelen akıntılar, geniz akıntısı ve sinüs akıntısı balgam olarak değerlendirilmez ve balgam normalde tehlikeli bir durum oluşturmaz. Fakat balgam yüksek miktarda salgılandığında solunum yollarını tıkayıcı etki gösterebilir. Peki balgam nasıl atılır? İşte alternatif yollar...

İşte balgam söktürücü doğal yöntemler:

1 bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da Himalaya tuzu ekleyerek karıştırabilir ve bu karşımla gargara yapabilirsiniz.

Göğüs bölgesine okaliptüs yağını masaj yaparak sürebilir ve üzeri tülbentle sararak yağın gözeneklere iyice nüfus etmesini sağlayabilirsiniz.

Kuru hava akciğerlerdeki balgamın katılaşmasına sebep olduğu için evinize bir nemlendirme cihazı alabilirsiniz ya da kalorifer peteklerinin üzerine bir kâse su yerleştirebilirsiniz.

Bol bol su içerek katılaşan balgamın yumuşayıp atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Sıcak suyla duş alırken 5-10 dakika buharı soluyabilir ve bir kâse sıcak suyun içine nane ya da okaliptüs yağı damlatarak derin nefesler alabilirsiniz.

Bir bardak ılık su içine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyerek içebilirsiniz. Limon yüksek C vitamini içeriğinin yanı sıra çok da iyi bir balgam sökücüdür.

Zencefil ve zerdeçal çayı ile karabiber ve kırmızıbiber tanelerini kaynatarak çay hazırlayabilirsiniz.

Anti bakteriyel özelliğe sahip olan bal da çok iyi bir balgam sökücüdür. Bitki çaylarınıza bal ekleyebilirsiniz.