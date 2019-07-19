0553 313 94 23

Ilıcak ve Altan kardeşler tekrar hakim karşısına çıkacak

FETÖ'nün medya yapılanmasının 'Darbe çağrışımı' davasında yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında olduğu 6 sanık 8 Ekim'de yeniden yargılanacak.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:23
Ilıcak ve Altan kardeşler tekrar hakim karşısına çıkacak

FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmasının ardından dava dosyası yerel mahkemeye ulaştı.

Davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bozma ilamının ardından ilk duruşmanın 8 Ekim'de yapılmasına hükmetti. Heyet, sanıkların ilk duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasına karar verdi.

Davanın süreci

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018'de açıkladığı kararında, sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince verilen bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulunmuştu.

Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtaya gönderilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu.

Daire, sanıklardan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın eyleminin "Anayasa'yı ihlal" değil, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu oluşturduğuna karar vermişti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili bozma gerekçesinde, bu sanıkların "Anayasa'yı ihlal" suçuna fail olarak iştirak ettiklerinin kanıtlanamadığı belirtilmişti. Gerekçede, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına organik bağla bağlı olup, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren faaliyetleri nedeniyle bu örgütün üyesi oldukları yönünde iddia ve kabul bulunmayan dosyada, buna dair herhangi bir delilin de olmadığı aktarılmıştı.

Daire, Anayasa Mahkemesinin "kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine" ilişkin kararı üzerine adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilen Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini istemişti.

Yüksek Mahkeme, sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek eylemlerinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu değil, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğuna karar vermişti.

Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in tahliye taleplerini de reddetmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:23
  1. İstanbul
  2. Ahmet Altan
  3. Nazlı Ilıcak
  4. Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
    1. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı..
    2. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    3. Demirköylü kursiyerlerden sergi açılışı
    4. Başkan Özcan’dan Nazilli’yi temsil..
    5. Fırtına Deresi'ne 7 yılda 1,5 milyon..
    6. Yeni alınan polis motorları için..
    7. Türkiye Mezunları’ndan dünyanın dört..
    8. Malezya'daki yolsuzluk soruşturması
    9. Ahlatcı’dan hastalara ziyaret
    10. Özel Güvenlik sınav sonuçları..
    11. Ataşehir'de otoyol bağlantısında..
    12. Kahramanmaraş’ta pos tefeciliği yapan..
    13. Denizli’de mülteci sayısı 20 binin..
    14. Kahramanmaraş’ta termik santral eylemi
    15. AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim..
    16. Amazon’un sahibi Jeff Bezos, milyon..
    17. Fenerbahçeli kaleci Berke Özer,..
    18. Kosova Başbakanı Haradinaj istifa etti
    19. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    20. Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi tarihte..
    21. Gezi için kiraladıkları araçla..
    22. Konyaspor forma tanıtım filmi,..
    23. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    24. Milletvekili Tutdere mermer sektörünün..
    25. Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını..
    26. Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt..
    27. Antalya Büyükşehir Belediyesine grev..
    28. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan 65...
    29. Rasim Arı, Nevşehir’in il oluşunun..
    30. Nevşehir Belediyesi’nde halk günü..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı