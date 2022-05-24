İliadin Merck nedir neye iyi gelir? İliadin Merck kaç gün kullanılır?

Çocuklarda zaman zaman burun tıkanıklığı sorunu yaşanabiliyor. Bu sorun sebebiyle hekimlerin yazdığı ilaçlardan biri de İliadin Merck'tir. Peki, İliadin Merck ne kadar kullanılır?

İliadin Merck neye iyi gelir?

Bölgesel bir soğuk algınlığı ilacıdır. Oksimetazolin, kan damarlarını büzücü özellikleri sayesinde burun tıkanıklığının giderilmesini sağlar. Buna ek olarak, etkin maddenin antiviral (virüslerin etkilerini zayıflatan veya ortadan kaldıran), bağışıklık sistemini düzenleyici, iltihap giderici ve antioksidan (oksidasyonu engelleyici) etkileri olduğu da gösterilmiştir.

İliadin Merck nasıl kullanılır kaç yaşa uygundur?

İliadin Merck 2 yaş ve üzerindeki çocuklara verilebilir; küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. İlaç doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

2-6 yaş arasındaki çocuklarda: İLİADİN, ihtiyaca göre günde bir kez, gerekiyorsa günde 2-3 defa her bir burun deliğine 1 püskürtme olacak şekilde uygulanır.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: İLİADİN, ihtiyaca göre günde bir kez, gerekiyorsa günde 2-3 defa her bir burun deliğine 1 ya da 2 püskürtme olacak şekilde uygulanır.

Günde 3 defadan fazla kullanılmamalıdır.

Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir.

Burun mukozası atrofisi riski nedeni ile ilaç, kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılabilir.

İLİADİN için belirlenmiş tek bir doz, günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır.

İliadin Merck kaç gün kullanılır?

İliadin Merck’in en fazla kaç gün kullanılabileceği merak ediliyor. İliadin Merck’in en fazla 5 gün kullanılması tavsiye ediliyor.

İliadin Merck yan etkileri var mı?

Alerji (yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları)

Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı

Nefes darlığı, bronşlarda daralma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurmanız gerekiyor.