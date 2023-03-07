İlhan Palut Süper Lige geri mi dönüyor? Anketlerde bir numara...

Konyaspor'dan beklenmedik şekilde ayrılan İlhan Palut, Süper Lig'de yeni maceraya atılabilir. Trabzonspor'un adaylarından biri olan İlhan Palut, sosyal medyada düzenlenen bir ankette taraftarlarca yüzde 70 oy ile tercih edildi.

İlhan Palut teknik direktörlük kariyerinin en önemli imzasını atabilir. Avcı'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına derhal başlayan Trabzonspor'da adaylardan biri de İlhan Palut oldu. Öte yandan sosyal medyada düzenlenen bir ankette taraftarlar yüzde 70 gibi bir oranla başarılı hocayı tercih etti. Akşam'a göre; Konyaspor'da son derece başarılı işlere imza atan İlhan Palut, beklenmedik bir şekilde Yeşil-Beyazlılardan ayrılmıştı. Spor kamuoyunu şok eden bu vedanın ardından İlhan Palut boşa çıkmıştı.

Konyaspor sonrası bazı teklifler alan İlhan Palut bir süre dinlenmek istediğini belirterek taliplerini reddetmişti. Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğunun boşalmasının ardından Bordo-Mavililerde gündeme gelen isimlerden biri de İlhan Palut oldu.

Trabzonspor henüz İlhan Palut'a resmi teklif götürmezken bir diğer güçlü aday ise Sergen Yalçın oldu. Bu arada taraftarlar sosyal medyada düzenlenen bir ankette yaptıkları tercihle dikkat çekti.

Söz konusu ankette 'Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olmalı?' diye soruldu ve şıklar arasında İlhan Palut ile Sergen Yalçın yer aldı. Yapılan oylamadan yüzde 70 gibi bir üstünlükle İlhan Palut'un çıktığı görüldü.

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Teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında Hatayspor'da başlayan İlhan Palut daha sonra Göztepe ve Konyaspor'da görev aldı. 17 Ocak tarihinde Yeşil-Beyazlılardan ayrılan 46 yaşındaki İlhan Palut bu tarihten itibaren boşta.