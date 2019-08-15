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Ilhan Omar: “Netanyahu, ‘İslam düşmanlığında’ Trump ile aynı seviyeye geldi”

İsrail’in ABD’li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve Ilhan Omar’ın İsrail’e olan ziyaretini yasaklaması sonrası açıklamada bulunan Omar, “Netanyahu, ‘İslam düşmanlığında’ Trump ile aynı seviyeye geldi” dedi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:11
Ilhan Omar: “Netanyahu, ‘İslam düşmanlığında’ Trump ile aynı seviyeye geldi”

İsrail’in ABD’li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve Ilhan Omar’ın İsrail’e olan ziyaretini yasaklaması sonrası açıklamada bulunan Omar, “Netanyahu, ‘İslam düşmanlığında’ Trump ile aynı seviyeye geldi” dedi.



İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely’in, ABD’li iki kadın Müslüman Kongre üyesi Rashida Tlaib ve Ilhan Omar’ınİsrail’e yapacağı ziyareti yasaklama kararı aldıklarını duyurmasından sonra Omar’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Demokrat Kongre üyesi Omar, kendisi ve Rachida Tlaib’in İsrail’e alınmaması kararının ABD Başkanı Donald Trump’ın “Müslüman yasağı” olarak nitelendirdi. İsrail’in bu kararını ABD Başkanı Trump’ın baskısı ile aldığını söyleyen Omar, “Trump’ın Müslüman yasağı, İsrail’e uygulattığı şey. Yasak bu kez usulüne uygun olarak seçilmiş iki Kongre üyesine karşı uygulandı. İsrail’e girişimizi reddetmek yalnızca İsrail bölgelerine değil, aynı zamanda Filistin topraklarına da girmememiz anlamına geliyor” dedi.



Netanyahu’ya Trump üzerinden yüklenen Omar, “Ne yazık ki Başbakan Netanyahu kamuoyunun barış çabalarına sürekli olarak direniyor. Filistinlilerin dolaşım özgürlüğünü kısıtlıyor. İşgalin acımasız gerçekleri hakkındaki bilgi almamızı engelliyor. Kendisi ‘İslam düşmanlığında’ Donald Trump’la aynı seviyeye geldi” ifadelerini kullandı.



Trump’ın, İsrail’i Ortadoğu’daki tek demokratik olarak yorumlamasına atıfta bulunan Omar, “ABD’nin dış yardımı gözetiminde bulunan Ortadoğu’daki tek demokrasi böyle bir karar verebiliyor. Hem demokratik değerlere hakaret, hem de müttefik bir ulusun hükümet yetkililerinin ziyaretlerine soğuk bir cevap” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:11
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