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İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?

İlhan Ocaklı son dakika haberleri… AK Parti Şile belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, İlhan Ocaklı’nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İlhan Ocaklı, 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve Şile siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı görevini yürüttü. İlhan Ocaklı, 2009 yılından itibariyleAK Parti Şile İçe Başkanlığı görevini üstlenmekte. İlhan Ocaklı kimdir? İlhan Ocaklı nereli? İşte Şile AK Parti belediye başkan adayı İlhan Ocaklı biyografisi

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?

İlhan Ocaklı son dakika haberleri… AK Parti Şile belediye başkan adayı olacağı öğrenilen, İlhan Ocaklı’nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İlhan Ocaklı, 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve Şile siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı görevini yürüttü. İlhan Ocaklı, 2009 yılından itibariyle  AK Parti Şile İçe Başkanlığı görevini üstlenmekte. İlhan Ocaklı kimdir? İlhan Ocaklı nereli? İşte Şile AK Parti belediye başkan adayı İlhan Ocaklı biyografisi

İlhan Ocaklı kimdir?

1971 Sakarya Akyazı doğumlu ilköğrenimini Akyazı’da 1989 Yılında Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu üniversite öğrenimini Almaata İktisat Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı. Siyasi hayatına 2004 Yerel seçimlerinde SKM. Başkan yardımcılığı 2004 genel seçimlerinde SKM. Başkanlığı ve ilçe siyasi ve hukuki işler Birim Başkanlığı 2009 yerel seçimlerinde SKM Başkanlığı 01.10.2009 Tarihi itibariyle İçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Kaynak: AK Parti Şile ilçe başkanı İlhan Ocaklı kimdir, Aslen nerlidir, Kaç yaşındadır, Mesleği nedir? 

Şile belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

MHP % 36

CHP % 15

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:48
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