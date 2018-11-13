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İlhan Mansız'dan kavga açıklaması

Yeni sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile kavga ettiği haberlerini yalanladı.

13 Kasım 2018 Salı 22:07
İlhan Mansız'dan kavga açıklaması

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör İlhan Mansız'ın, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile kavga ettiği yönündeki haberler üzerine Mansız cephesinden açıklama geldi.

Sivas maçından önce Kulüp Doktoru Sarper Çetinkaya ile İlhan Mansız arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktığı öne sürülmüştü.

"Yumruk yumrağa haberine itibar etmeyiniz"

İlhan Mansız ise kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara yanıt vererek "Yumruk yumruğa haberine itibar etmeyiniz" diye yazdı. Mansız'ın tweet'i şöyle: "Bugün hakkımda çıkan 'yumruk yumrağa' haberine itibar etmeyiniz, gündem değiştirmek için bu tarz haber yaptıran ve yapanları kınıyorum"

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 22:07
  1. Sivas
  2. Beşiktaş
  3. İlhan Mansız

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