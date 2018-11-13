İlhan Mansız olay iddiaya yanıt verdi!



Beşiktaş’ta yardımcı antrenör İlhan Mansız ile kulüp doktoru Sarper Çetinkaya arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken İlhan Mansız'dan açıklama geldi.



İlhan Mansız, sosyal medyada yaptığı açıklamada;



"Bugün hakkımda çıkan “yumruk yumruğa” haberine itibar etmeyiniz, gündem değiştirmek için bu tarz haber yaptıran ve yapanları kınıyorum. Kamuoyuna duyurulur !!!!" diyerek çıkan haberleri yalanladı.