İlhan Kesici'ye sert sözler! O kadar bencil bir sağcı ki...

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.



Kesici'nin CHP'nin adayını bir gün öncesinden duyurması iktidar karşıtlarını rahatsız etti.



"O KADAR SAYGISIZ, BENCİL Kİ..."



Gazeteci Enver Aysever, Twitter hesabından 'O kadar saygısız, bencil bir sağcı ki, partisinin bir gün sonra yapacağı açıklamayı bozuyor...' diyerek Kesici'ye sert çıktı.







Kaynak: Beyaz Gazete