İlhan Kesici adaylık başvurusu yaptı!

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen İlhan Kesici'nin "aday olmayacağı" kesinleşti.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURDU

İlhan Kesici CHP'den milletvekilliği için adaylık başvurusu yaptı. Bu da demek oluyor ki Kesici kesin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı değil.

Çünkü değişen yasaya göre bir kişi ya milletvekili ya da cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.