İlham Aliyev’den güçlü mesaj: Türk Dünyası birleşecek

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile güçlü bir mesaj verdi.

Zengazur koridoru için pratik adımlar atılıyor!

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Doğu Zengazur bölgesinde Zengilan'dan geçen Zengazur Koridoru, tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak. Hem Azerbaycan hem de Türkiye Zengazur koridorunu hayata geçirmek için pratik adımlar atıyor. Bu adımların yakın gelecekte meyvelerini vereceğine inanıyorum” ifadelerine ver verdi.

Zengezur geçidinin önemi?

Zengezur koridorunun hayata geçirilmesiyle birlikte Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mesafe de kısalıyor. Ankara’dan başlayan demir yolu hattı Kars’a, oradan da Nahçıvan’a geçiyor. Zengezur koridoru da burada devreye giriyor. Nahçıvan ile Azerbaycan arasındaki 43 kilometrelik mesafe Zengezur koridoru olarak adlandırılıyor. Koridorun açılmasıyla birlikte inşa edilecek demir yolunun Kars, Tiflis, Kars güzergahını takip eden hattan daha kısa olması bekleniyor.