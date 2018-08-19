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İlham Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünkü Kongre'de yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:57
İlham Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde yeniden partisinin Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,, "Aziz Kardeşim" hitabıyla başladığı mesajında, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Başkanlığına yeniden seçilmeniz dolayısıyla sizi samimi, kalpten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mesajında şunları kaydetti:

"Kurucusu olduğunuz partinin yeniden başkanı seçilmeniz, parti üyelerinin size olan sonsuz inanç ve güveninin bir göstergesidir. Türkiye'nin gelişmesi ve refahına gösterdiğiniz yüksek hizmetlere verilen bir değerdir.

Bugün Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluğu ve kardeşliği, ilişkileri her alanda gelişmektedir. Bu ilişki bölgesel güvenliğin ve istikrarın gelişmesine de katkı veriyor.

Karşılıklı işbirliği, birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük projeler, stratejik işbirliğimizi güçlendiren önemli unsurlardır. Azerbaycan-Türkiye arasıdaki müttefikliğimiz ve kardeşliğimiz, bundan sonra da güçlenerek gelişecektir. Size can sağlığı, işlerinizde başarılar, Türk halkına da daima barış ve refah diliyorum."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 11:57
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. İlham Aliyev
  3. AK Parti

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