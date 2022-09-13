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Dünya İlham Aliyev'den çok kritik görüşme
Dünya

İlham Aliyev'den çok kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetlerin komuta kademesiyle Ermenistan'ın sınırdaki provokasyonlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 14:57:00 -
İlham Aliyev'den çok kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ilgili raporların sunulduğu toplantıda, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin iki devlet sınırında gerçekleştirdiği provokasyonların önlendiği, tüm görev ve talimatların yerine getirildiği belirtildi.

Yaşanan gerilimin sorumluluğunun tamamen Ermenistan'ın siyasi liderliğine ait olduğuna dikkat çekilen toplantıda, sınır boyunca operasyonel durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

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