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Dünya İlham Aliyev Ermenistan'ın yeni planını açıkladı
Dünya

İlham Aliyev Ermenistan'ın yeni planını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sınır hattını belirleme sürecinde Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne başvurarak konuyu "uluslararasılaştırma" girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:14:00 -
İlham Aliyev Ermenistan'ın yeni planını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le telefonda görüştü. Aliyev, Tokayev'i doğum günü dolayısıyla kutladı, başarılar ve esenlikler diledi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili Kazakistanlı mevkidaşına bilgi veren Aliyev, "Şu anda sınır belirleme süreci devam ediyor. Ermenistan tarafı bu sürece orantısız tepki gösteriyor. Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne başvurması, konuyu uluslararasılaştırma girişiminden başka bir şey değildir. Bu tamamen asılsızdır. Sınırda herhangi bir çatışma yaşanmamıştır, durum istikrarlıdır, müzakereler sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerinde, Ermenistan ile sınırdaki bazı mevzilere yerleşmiş ve bu durum, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurmuştu.

Altı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkesi tarafından 7 Ekim 2002'de kurulan hükümetlerarası askeri ittifaka, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü adı verilmişti.

 

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