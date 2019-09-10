'İlhak edeceğiz' dediği sırada roketler patladı! Netanyahu sığınağa böyle kaçtı

Gelecek haftaki erken seçim için "Kazanırsam Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim" vaadinde bulunan terör devleti İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış planının' Batı Şeria'nın ilhakı için 'tarihi fırsat' oluşturduğunu belirtti.

İsrail kanallarından canlı yayımlanan açıklamada, teröristbaşı Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurdu. Bunun için Trump'ın İsrail seçiminden sonra açıklanacak 'barış planının' ve Trump'la görüş alışverişlerinin bekleneceğini sözlerine ekledi.

"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.

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Roket patlamalarının ardından sığınağa kaçtı

Netenyahu bu açıklamaları yaptıktan kısa bir süre sonra ise sığınağa kaçmak zorunda kaldı.

Teröristbaşı Netanyahu konuşma yaptığı sırada, Gazze'den atılan roketler konuşma yaptığı salonun yakınlarına düştü. Netenyahu konuşmasını kesip sığınağa geçti.