İlginç transfer önerisi: Ücretler kaldırılsın

Futbol dünyasının en ünlü menajerlerinden Mino Raiola bugüne dek temsil ettiği yıldız futbolcular ve elde ettiği menajerlik ücretiyle ün saldı.

Raiola bugünlerde temsil ettiği Erling Haaland'ın transferi konusunda sık sık gündeme gelirken bu kez yeni bir öneriyle gündeme oturdu.

NOS'ta yer alan habere göre FIFA futbol menajerlerinin ücretinin azaltılmasını düşünüyor. Ancak Mino Raiola ise aynı fikirde değil.

Studio Voetbal'da konuşan Mino Raiola, FIFA'nın bu talebini net bir dille reddetti.

'Transfer ücretleri kaldırılsın'

Raiola şunları söyledi:

"Bir menajer oyuncu için mümkün olduğunca çok para kazanmalı. Bu planla ne kadar yüksek olabilir?"

"Transferde bonservis ücretlerini kaldırın. Böylece yalnızca maaşları konuşuruz. Bütün sistem yanlış. Meslekten haberi olmayanlar uyduruyorlar."

Mino Raiola şu anda 70'ten fazla futbolcunun temsilciliğini yapıyor.

Raiola'nın oyuncu havuzunda çok önemli yıldızlar var. Bu isimlerin arasında Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Stefan de Vrij, Hirving Lozano, Moise Kean, Ryan Gravenberch, Donyell Malen, Denzel Dumfries, Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic gibi yıldızlar da bulunuyor.