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Aktüel İlginç olay! Düğün çekimini ayılar bastı, gelinle damat..
Aktüel

İlginç olay! Düğün çekimini ayılar bastı, gelinle damat..

Yeniakit Publisher
2023-10-23 00:42:00 - 2023-10-23 00:44:11
İlginç olay! Düğün çekimini ayılar bastı, gelinle damat..

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan ayılar, dış çekim için bölgeye gelen gelin ve damada korku dolu anlar yaşattı.

Bitlis'te gelin ve damadın dış mekan çekiminde korku dolu anlar yaşandı.

Nemrut Krater Gölü, sonbaharın vermiş olduğu güzellikle beraber son günlerde gelin ve damatların en gözde noktası oldu. Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü civarlarında yaşayan ayılar, dış çekim için bölgeye gelen gelin ve damada izin vermedi.

4 ayı çifte doğru koştu

Ağaçların oluşturduğu renk cümbüşüyle fotoğraf çektiren Öznur ve Yüksel çifti, çekimlerini tamamlamaya yakın Nemrut’ta yaşayan 4 ayının geldiğini görünce arabalarına koştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anlar kaydedildi

Vatandaşlar ayıları korna sesiyle uzaklaştırmaya çalışırken, o korkulu anlar cep telefonlarına da yansıdı.

"Ayıları görmeleri çok hoşlarına gitti"

Ortaya komik görüntülerin de çıktığı fotoğraf çekimi esnasında korkudan arabalara sığındıklarını söyleyen fotoğraf sanatçısı Ejder Bakırhan, şu ifadelere yer verdi:

"Sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen Nemrut’ta gelin damatlarımızı fotoğraflamaya başladık. Tabii güzel bir ambiyans var. Ayrıca tepelere yağan kar da fotoğraflarımıza ayrı bir renk kattı.

Havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen gelin damatlarımız burayı oldukça tercih ediyor. Fotoğraf çekimi esnasında 4 ayıyla karşılaştık. Nemrut’un en büyük güzelliklerinden birisi de onlardı.

Gelin damadımız çok korktu ama onların da ayıları görmeleri çok hoşlarına gitti. Bizler de çok korktuk hatta arabaya kaçtık. Sonra biz ayıları korkuttuk, ayılar bizden korktular. Ayılardan korkmaya gerek yokmuş aslında."

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