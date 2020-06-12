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Aktüel

İlginç bir kümes hayvanı kesim usulü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kümes hayvanların kesimi küçük çuvallara sokulup kafaları dışarı çıkarılarak yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:35:24 -
İlginç bir kümes hayvanı kesim usulü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kümes hayvanların kesimi küçük çuvallara sokulup kafaları dışarı çıkarılarak yapılıyor.


Kümeslerde yetiştirilen hindi, tavuk ve horoz gibi hayvanlar daha kolay olması açısından delik açılmış küçük çuvallara konularak kesiliyor


Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selçuk Sağlam, çuvalda kümes hayvan kesimi sayesinde hayvanın kanadının kırılmadığını, fazla eziyet çekmediğini ve kaçma ihtimalinin olmadığını söyledi.


Sağlam, ”İlçemizde bazı vatandaşlar kümeslerde hindi, tavuk ve horoz gibi hayvan beslemektedirler. Son yıllarda uyguladığımız çuval içinde kümes hayvanı kesimi büyük kolaylık sağlamaktadır. Kümes hayvanlarını bir ucuna hayvanın başı sığacak şekilde delik açılmış küçük çuvallara sarıp, hayvanın kafasını da küçük delikten dışarı çıkararak çuvalın dışından ayaklarına basıp sorun olmadan kesimini yapmaktayız” dedi.

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