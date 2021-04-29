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Gündem İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi
Gündem

İlginç anlar! Selçuk Tepeli rejinin hareketi sonrası sinirlendi

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ana haber sunduğu sırada rejinin kamera hareketleri sonrası tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:48:00 -

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, Ana Haber Bülteni sırasında, haberi sunarken rejiye sinirlendi.

Gazeteci Fatih Portakal’dan sonra FOX TV Ana Haber Spikerliği görevini devralan gazeteci Selçuk Tepeli, ana haber bülteni sırasında görevden alınan Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki haberi sunarken bir anda sinirlendi.

Rejiye sinirlendi

Tepeli bir anda rejiye dönerek, "Arkadaşlar şunu bitirebilir miyim lütfen" diye sitem etti. Şaşkınlık yaratan o anlar sonrasında Tepeli haberi sunmaya devam etti.

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