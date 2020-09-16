İlginç anlar! Bir fare 5 kediye böyle kafa tuttu
Hatay’da kaydedilen görüntülerde bir fare kendisini yakalamaya çalışan 5 kediye kafa tutuyor. İlginç görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü
Hatay’da kaydedilen görüntüler görenleri şaşırtıyor.
Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 5 kedi yalnız yakaladıkları bir fareyi apartman girişinde kısrtırıyor.
Fareyi yakalamaya çalışan kediler ne yaptılarsa başarılı olamıyor. Sinirli kedi kendisine karşı hamle yapan kedilere kafa tuttu. Fareden beklemedikleri karşılık gören kediler ne yapacaklarını şaşırdı.
Geri çekilmek zorunda kaldılar
5 kedi ayrı ayrı fareye saldırdı ancak her defasından farenin karşılığıyla geri çekilme zorunda kaldılar.
Cesur fare uzun mücadele sonunda kendisini yemeye çalışan kedilerin elinden kaçarak kurtuldu.
Fare ve kedilerin alışık olunmayan ilginç görüntüleri sosyal medya da büyük ilgi gördü.