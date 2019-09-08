"İletişim pazarındaki fırsatlar velinimetimiz"

Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarına göre GSM sektörünün en itibarlı markası olan Turkcell, gerçekleştirdiği yatırımlarda teknoloji kadar insan faktörüne de önem veriyor. Değişen koşullara göre şekillenen pazarlama yöntemlerinin en iyi uygulandığı şirketlerden birisi olan Turkcell’in İstanbul Küçükyalı’daki yönetim binasında bir araya geldiğimiz Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş’in dinamik bir ekiple çalışması dikkatimi çektiği için önce çalışanların yaş profilini ve istihdamlarını sordum. “Gençlerin istihdamına önem veriyoruz” diyen Yiş, “Bu konu Turkcell’i ileriye taşıma konusunda gündemimizde olan kritik bir konudur. Her yıl 250 gencimiz ailemize katılıyor. İçlerinde mühendis de var farklı meslek gruplarından olanlar da. Artık bilgiye ulaşım çok kolaylaştığı için belki de ’Mühim olan gerçek yetenektir’ diye bilirim. Biz de, onların bilgi, birikim ve yeteneklerinden yararlanıyoruz” dedi. Söz gençlerden açılınca, Ömer Bey önce yeteneklere ardından da tarifelere değindi. Yiş, yeni pazarlama teknikleri ve tarifelerle ilgili düşüncelerini şöyle sıraladı:

Meraklı olan kazanıyor

Televizyonlarda markaların reklamlarını görürdük, onların temsilcileri de gelir üniversitelerde stant açarlardı. Üst düzey yöneticiler de gelirdi, onlarla tanışırdık. Bu gelenek hâlâ devam ediyordur. Bence gençler meraklarını gidermek için bu fırsatları iyi kullanmalı. Çünkü meraklar ve uğraşlar beraberinde kazançları da getiriyor. Gençlerin girişimci ruhlarını o noktadan itibaren ortaya koyabilme fırsatını yakalayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü o gruplar içinde sadece bir kişi de olsa tecrübesini ortaya koyabilecek fırsatı yakalayabiliyorsa böyle bir organizasyon hedefine ulaşmış demektir.

GNÇYTNK programı ile büyük başarı

Turkcell’in gençleri bünyesine katmak ve Türkiye’ye yeni iş gücü kazandırmak amacıyla her yıl düzenlediği inovatif işe alım programı GNÇYTNK Programı’na bu yıl da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden mezun 28 bin 500 genç başvurdu. Yaş ortalaması 24,5 olan adayların 5 bin 500’ü genel yetenek sınavını, üç bini İngilizce yeterlilik sınavını, 1250’si de video aşamasını geçti. Başvuran adaylardan 1061’i insan kaynakları departmanı ile mülakatlara alındı. Mülakatları başarıyla tamamlayan 554 aday finans, data, siber güvenlik ve altyapı alt birimlerine ayrılan kamplarda yetkinliklerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bu kampların sonucunda 152 kişi, gençler tarafından her yıl en gözde şirketler arasında gösterilen Turkcell ailesine dahil olarak 2 Eylül’de işbaşı yaptı.

Her güzel fikre kapımız açık

Turkcell’in gençlere özel içerik ve teklifler sunduğu GNÇ uygulaması, geleceğin dünyasını tasarlayacak olan gençlerin içindeki girişimci ruhu ortaya çıkaracak “GNÇ Bi’Fikir” isimli bir yarışma düzenledi. 15-25 yaş arasındaki tüm gençlerin bireysel ve ekip halinde katıldığı “GNÇ Bi’Fikir” yarışmasında, mobil oyunlar ve mobil uygulamalar hakkında yaratıcı fikri olan gençler yarıştı. Yarışmaya katılan 2500 fikirden 10’nu finale kaldı. Bu 10 finalist, kendileri için düzenlenen hackathon’da çalışarak fikirlerini hayata geçirip, jüriye sundular. Hem fikir hem hackathon olarak düzenlenen “GNÇ Bi’Fikir” yarışması bu anlamda da Türkiye’de bir ilk oldu. Yarışmada birinci İstanbul’dan 17 yaşındaki Furkan İlbeyi oldu. Kendisi eczaneler hakkındaki fikriyle birinci oldu ve 25 bin liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Müşteriye dokunmadan olmuyor

Turkcell’de toplam 6 yıllık bir deneyimim var. Dünya genelinde 30 ülkede danışmanlık yaptım. Hep pazarlama üzerine odaklandım. Bu sektörde ilk çalışmam fiyatlandırma ve tarife üzerine oldu. Yaşadığım deneyimle şunu söyleyebilirim: Pazarlama günümüzde daha da zorlaştı. Plaza tipi pazarlamacılık gerilerde kaldı. Türkiye nüfusunun mozaiği pazarlamaları yeni bir şeyleri ortaya koyma konusunda zorluyor. Artık sahaya inmeden, müşteriye dokunmadan ilerlemek mümkün değil. Şu anda sosyal medya denilen bir gerçek var. Bilgiye erişim kolay. Rekabetin nasıl gerçekleştiğini rahat bir şekilde görmek mümkün. Hatta varsa şikâyetler anında iletilebiliyor. İşte 25 yıllık değişimin görünen yüzü bunlar. Yeni bir şeylere karşı inanılmaz iştahımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bir de görünmeyen yüzü var ki bu da teknolojinin alt yapısı. Turkcell bu konuda da birçok yeniliği aboneleriyle tanıştırma fırsatını vermiştir.

Genel Müdürümüz çok enerjik

Genel Müdürümüz Murat Erkan Bey sahadan gelen bir isim. Satış kökenli olup çok enerjik bir insan. Finans ve pazarlama konusunda tecrübeli. Ayrıca Turkcell’in farklı şirketlerinde hizmetlerinin olması büyük bir avantaj. Onun önde gelen özelliklerinden birisi de müşterileri her şeyin ötesine koymasıdır. Müşteriyi her şeyin merkezine koymak demek, ‘Müşteri velinimettir’ ilkesinin gereği. Biz, ekip olarak bu konuda da gayret gösteriyoruz.

İnovatif tarifelerimizle sektörde fark attık

Turkcell’de her müşterinin ihtiyacına uygun terzi işi tarifeler sunuyoruz. Sunduğumuz birçok tarife bulunuyor. Bu nedenle son dönemde yeni hayata geçirdiğimiz tarifelerden bahsetmek gerekirse; Çocuğunu güvenli ve eğitici teknolojiyle buluşturmak isteyen ebeveynlere özel hazırladığımız ‘Lifecell İlk Hattım’la sektörde yine bir ilke imza attık. Sunduğumuz bu yeni hat hizmetimiz güvenli internet, zaman yönetimi, akıllı fatura ve reklam engelleme gibi özellikleriyle bir benzeri olmayan özellikler taşıyor. Bu hat sayesinde ebeveynler 8-14 yaş arasındaki çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini de belirleyebiliyor.

Yeni GNÇ Tarifeler de var

Turkcell olarak her zaman müşterilerimizin yanındayız. Üniversiteyi yeni kazanan gençlerimize destek olmak için tercih sonuçlarının açıklandığı gün onlara yönelik yeni GNÇ tarifelerimizi açıkladık. Her gencin ihtiyacına özel GNÇ iletişim paketleri hazırladık. Bu paketleri de onları dinleyerek oluşturduk. Bizden istedikleri içinde bol datanın olduğu paketlerdi. Biz de içinde bol datanın olduğu paketler hazırladık.

Platinum Tarife Dünyası’na Güneydoğu ilgisi

Turkcell Platinum ilk günden bu yana müşterilerine hayatın her alanında keyifli ayrıcalıklar sunuyor. Yazı geride bıraktığımız şu günlerde Platinum müşterileri sunulan yaz faydalarından beş yılda yaklaşık 1 milyon kez faydalandı. Platinum müşterilerimiz aylık ortalama yaklaşık 15 GB internet kullanıyor. BiP, fizy ve TV+, en çok kullanılan servislerimiz oldu. En yüksek tarifeyi tercih eden Turkcell Platium müşterisine oransal yönlü bakarsak Şırnak ve Hakkâri’nin ön sırada yer aldığını görüyoruz. Bu tamamen özellikle gençlerimizin tercihlerinden kaynaklanıyor. Onlar artık tv dizilerini bile cep telefonu üzerinden izliyorlar.

“Müşterimi tanımıyorum” deme lüksümüz yok

‘Lüksün de bir sınırı var’ diyen Yiş, “Çevremde lükse düşkünlüğün olmadığını görüyorum. Ben de giyimde olsun, cihaz kullanımında olsun bunlara dikkat ediyorum. Bundan öte gençlerimizde girişimcilik ruhunun var olması lüksten çok daha önemli bir konu” dedi. Pazarlamayı maddi ve manevi tarafıyla ele almak gerektiğini söyleyen Yiş, “Pazarlamanın merkezinde artık paradan çok veri var. Verileri analiz edip yeni fikirler üretebilmek artık çok daha kolay. Müşteri artık ne istediğini biliyor. Biz de onların verim kullanımlarına göre her türlü hizmeti sunuyoruz. Artık pazarlamacıların kalkıp da, ’Müşterimi tanımıyorum’ deme lüksü yoktur. Her müşteri kendisinin tanınmasını bekliyor, ne verebileceğinizde hazır olmanızı bekliyor. Deyim yerindeyse, bu saatten sonra hiçbir müşteriye iki numara büyük gömlek ya da dar gömlek veremeyiz. Manevi tarafında ise markanın yönetilmesi var. Marka bir insan gibidir. Turkcell marka değeri ile çalışkanlığını da ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Tarifelerde sadeleştirmeye gidiyoruz

Bizim kitle olarak öncelikli bir hedefimiz yok. Çünkü biz herkesin Turkcelli olmasını istiyoruz. Bu kapsamda herkese hitap eden tarifeler çıkarmaya gayret ediyoruz. Şu anda 100’ün üzerinde tarifemiz var. Artık bu konuda yavaş yavaş sadeleştirmeye gidiyoruz. Çünkü müşterimiz çok akıllı hareket ediyor. Mesela gençler tamamen data talep ediyor. SMS paketlerini azalttık. Hatta orta yaştakilerin de data talebi artıyor. Sadece konuşma talep edenler de oluyor. Değişik ihtiyaçlara mutlaka cevap veriyoruz. Şikâyetlerin hepsini de dikkate alıyoruz. Bizim için abonelerimize sürpriz yaşatmamak önemli bir konu. Fiyat artışı her yerde olabilir ama bizim önceliğimiz müşterimizin talebini en uygun fiyat koşulları ile karşılamaktır. Bugünkü tarifelerimize bakarsak 25 liradan 349 liraya kadar tarife var.

Müjdeli haberlerimiz var

Tarifelerde Türk halkının cebinden ortalama 100 lira altı bir bedel çıkıyor. Tarifelerin oluşumu sürecinde 30’a yakın arkadaştan oluşan bir beyin takımımız var. Bunların görüşlerine değer veriyoruz. Tarife işi sadece ticari bir konu değil ayrıca toplumsal bir sorumluluğu da gerektiriyor. Bunun en güzel örneğini çocuklarımız için uygulanan tarifelerde görüyoruz. İnternet erişiminden oyuna kadar, okumadan sakıncalı sitelerden korunmaya kadar geniş bir yelpazede ebeveynlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlere de müjde vermek isterim, gece gündüz ayrımından yavaş yavaş vazgeçiyoruz. Ayrıca üniversite kampüslerine wifi kuruyoruz. 10 GB’lik imkân sağlayacağız. Faturalı müşteriler için joker paketlerimiz olacak. Ayrıca üst yaş grubuna 25 liraya dakika paketi sunacağız. Özetle müşterilerimizin ‘Ah keşke şu da olsa’ diye düşündüğü her tarife üzerinde çalışmamız var. Bir de kontratlar bittikten sonra uygulanan büyük fiyat artışlarından yavaş yavaş çıkıyoruz. Faturalı hatlarımızda artık böyle sürprizlerle karşılaşmalar olmayacak. Öte yandan; fiyat artışı olduğunda asla içerikten mahrum bırakmayacağız, data artırımına da gideceğiz.

İlklerin adresi olduk

Öte yandan; spor kulüpleriyle işbirliğine giderek taraftarları dijitalleştirdik. Ayrıca müşterilerimiz Salla Kazan’la da üç yılda 1 milyardan fazla hediye kazandı. Kurumlar için de tarifeler sunuyoruz. Bunların başında yakın bir zamanda lanse ettiğimiz ‘İşte Özgür Tarifeler’ geliyor. Turkcell ailesi olarak 25 yılık hizmet hayatımızı geride bırakırken tarifeler cephesinde de birçok ilkin adresi olduğumuzu söyleyebilirim.

Ben olsaydım...

Ben kendimi şanslı bir insan olarak görüyorum. Çünkü şirketimiz gelirlerinin yüzde birini kurumsal sosyal projeler için harcıyor. Bu yönüyle ülkemize değer katma konusunda Turkcell çalışanları olarak da topluma verdiğimiz katkılarla kendimizi şanslı görüyoruz. Ben olsaydım, tabii ki bu katkılarda sürekliliğin olmasını isterdim. Bu konuda da herkesin duyarlı olması hepimize güç katacaktır. (Ömer Barbaros Yiş)